Tren Buenavista-AIFA Dejará Tarifa Promocional: ¿Cuál Será el Nuevo Precio?
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Tras el periodo de arranque con tarifa promocional de 45 pesos, el costo del servicio cambiará el 26 de mayo
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Tras la inauguración del ramal del Tren Suburbano que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las principales dudas entre los usuarios es cuánto costará el recorrido completo y cuáles serán los horarios de operación.
Durante el arranque del servicio, los pasajeros pudieron aprovechar una tarifa promocional de 45 pesos para viajar desde Buenavista hasta la terminal aérea. Esta tarifa especial estará vigente hasta el próximo 26 de mayo, como parte del primer mes de operaciones del nuevo tramo ferroviario.
Para quienes utilicen estaciones intermedias, el costo mínimo por trayecto será de 11.50 pesos.
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¿Cuál Será la Tarifa Oficial del Tren Suburbano al AIFA?
En el sitio oficial del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se encuentra publicado el Reglamento del Tren Buenavista-Lechería-AIFA, en el que se detalla el tarifario autorizado para este servicio.
Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:
- Viaje corto (0 a 12.89 kilómetros): 11.50 pesos
- Viaje medio (12.9 a 25.59 kilómetros): 26.50 pesos
- Viaje largo (25.60 a 37.6 kilómetros): 40 pesos
- De Buenavista al AIFA (0 a 41.2 kilómetros): 110 pesos
Es decir, una vez concluido el periodo promocional, el costo máximo del recorrido completo entre Buenavista y el AIFA será de 110 pesos.
Horario del Tren Suburbano Buenavista-AIFA
El mismo reglamento establece los horarios de operación del servicio.
Salidas desde Buenavista
Primera salida
- Lunes a viernes: 04:57 horas
- Sábados: 06:05 horas
- Domingos y días festivos: 07:05 horas
Última salida
- Lunes a viernes: 00:11 horas
- Sábados: 00:13 horas
- Domingos: 00:05 horas
Salidas desde el AIFA
Primera salida
- Lunes a viernes: 05:00 horas
- Sábados: 06:07 horas
- Domingos: 07:01 horas
Última salida
- Lunes a viernes: 00:01 horas
- Sábados: 00:07 horas
- Domingos: 01:00 horas
¿La Tarjeta del Tren Suburbano Es Transferible?
No. La tarjeta de acceso es personal e individual, por lo que sólo puede ser utilizada por una persona en cada viaje.
En caso de que presente fallas por causas ajenas al usuario, el Jefe de Estación la retirará, la marcará con una perforación y entregará una nueva sin costo. Además, el saldo disponible será transferido al nuevo plástico.
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