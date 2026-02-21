¿Cuánto Me Presta Infonavit si Gano $8,000 al Mes en 2026? Esta es la Cantidad

Si tu meta para este 2026 es dejar de pagar renta y adquirir una vivienda propia, seguramente te has preguntado: ¿Para qué me alcanza con mi sueldo? o ¿Cuánto me presta el Infonavit?.

Así que en N+ te decimos cuánto te podrían prestar si percibes un salario mensual de $8,000 pesos. Te explicamos cómo calcula el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tu capacidad de compra y qué factores determinan el monto final de tu crédito.

Y es que tener un inmueble te ofrece la seguridad y libertad de personalizar tu espacio a tu gusto, además de que es un patrimonio que no suele devaluarse, es decir, a lo largo del tiempo puedes recuperar lo que invertiste e incluso ganar.

¿Cuánto me presta Infonavit si gano $8,000 al mes en 2026?

Para un trabajador que percibe un salario de $8,000 mensuales, el Infonavit suele otorgar un préstamo que ronda entre $217,539.66 y $345,923.73 pesos.

Es importante aclarar que esta cifra no es definitiva ya que el Infonavit no solo se basa en cuánto ganas, sino que utiliza un sistema de 1,080 puntos para determinar si ya eres candidato para pedir un crédito.

Además, el monto exacto dependerá de una combinación de factores que el instituto evalúa en cada una de las personas interesadas en obtener un crédito.

¿De qué depende el monto que el Infonavit me presta?

La edad es un punto importante, pues la capacidad de préstamo se mantiene estable hasta los 39 o 40 años. A partir de esa edad, el monto que el Infonavit te ofrece comienza a disminuir gradualmente cada año, ya que el plazo restante para pagar el crédito se acorta.

Por ejemplo, si lo pides a los 25 y hasta los 40, de acuerdo con el cálculo, el Infonavit te puede prestar $345,923.73. Y como ya te explicamos, a partir de los 41, el monto es va disminuyendo.

Tu Historial Crediticio también es importante, al precalificarte, el sistema te pedirá autorización para revisar tu comportamiento en el Buró de Crédito. Si tu historial es bueno, podrías recibir el 100% del monto que te corresponde.

De lo contrario, si tienes deudas importantes o mal historial, el préstamo del Infonavit podría reducirse al 80% o 90%.

Otro factor que influye es lo que tengas en tu subcuenta de vivienda, es decir, el dinero que tu empresa ahorra por ti (el 5% de tu sueldo integrado), el cual se suma directamente a tu capacidad de compra. Si ganas $8,000 pero llevas muchos años laborando, tu ahorro en la Subcuenta puede hacer que tu presupuesto total sea mucho mayor al préstamo base.

Ya con esta información, lo mas recomendable es que consultes directamente al Infonavit para saber cuánto te podrían prestar dependiendo de los factores que te mencionamos.

