Declaran “Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas”: ¿Cuándo se Celebrará y Por Qué?

La Cámara de Diputados aprobó que cada año se conmemore el "Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas". Aquí 5 datos de la población afrodescendiente

Declaran "Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas": ¿Cuándo se Celebrará y Por Qué?

El abril pasado se presentó la iniciativa de decreto por el que se declara el 4 de noviembre como Día Nacional de la Mujer Afromexicana, y hoy, martes 11 de noviembre 2025, con 443 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó conmemorar a la mujer afromexicana. 

El objetivo de esta fecha es:

Visibilizar las luchas de las mujeres afromexicanas, teniendo como finalidad la erradicación del racismo sistémico y de la discriminación racial, por tal motivo, debemos partir de que en México siguen existiendo estas prácticas

Según la encuesta nacional sobre discriminación de 2022, los afromexicanos ocupan el segundo grupo con mayor prevalencia de discriminación, alcanzando un porcentaje de 34.3 %, por motivos de tono de piel, manera de hablar, forma de vestir, arreglo personal, clase social, creencias religiosas, ser mujer u hombre, la etnicidad; entre otros motivos.

Ahora, luego de aprobada la iniciativa, el decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

5 datos de la población afromexicana 

1.- La población africana llegó a México desde el siglo XVI por el sistema esclavista colonial.

2.- ¿Cuánta población afrodescendiente hay en México?

Más de 2.6 millones se reconocen como afromexicanas, negras o afrodescendientes, lo que representa el 2% de la población total del país que son más de 130 millones de habitantes, según el Censo 2020.

3.- Estados con presencia afromexicana

Se concentran principalmente en estados como:

  • Guerrero
  • Estado de México
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Ciudad de México
  • Jalisco
  • Puebla
  • Guanajuato, aunque tienen presencia en todo el país.

4.- Estereotipos "Afro" generan discriminación

De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres afrodescendientes de diferentes comunidades mexicanas indican que, los estereotipos creados en torno a lo “afro” y la invisibilización y falta de representación, son las problemáticas más frecuentes que encuentran para que se garantice su derecho a participar en los asuntos públicos y en la vida política.

5. Personajes históricos afrodescendientes en México

Vicente Guerrero.

  • Presidente de México.
  • Fue hijo de una mujer afromexicana de la Costa Chica.
  • Declaró la abolición de la esclavitud en 1829.

José María Morelos y Pavón

  • Líder de la segunda etapa de la Independencia.
  • Se reconocen sus rasgos afromestizos en su ascendencia familiar.

Antonia Nava “La Generala” 

  • Mujer afromestiza de Ometepec, Guerrero.
  • Participó en la Guerra de Independencia junto a Morelos y Guerrero.
  • Se le conoce por alimentar, vestir, curar y sostener tropas completas.
  • Recibió el grado militar de Generala, algo excepcional en esa época.

