Delegación de México Sube al Portaaviones Nimitz de la Marina de EUA: ¿Cómo Es el Buque? 

Una delegación del Gobierno de México realizó una visita oficial al portaaviones USS Nimitz de la Marina de Estados Unidos de América (EUA), en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano, informaron autoridades hoy, 25 de marzo de 2026.

En redes sociales, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Marina-Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (DEFENSA) detallaron que la visita ocurrió en atención a una invitación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Detallaron que la visita protocolaria a bordo del portaaviones USS Nimitz se enmarca en su recorrido de navegación por Sudamérica, rumbo a su nuevo puerto base en la Estación Naval en Norfolk, Virginia.

“Este tipo de actividades son usuales dentro del marco de las relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas y se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional y con el fin de fomentar la confianza mutua entre ambos países”, indicaron.

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Las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional informan que, en atención a una invitación del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald Douglas Johnson, una delegación del Gobierno mexicano realizó una visita oficial protocolaria a… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 25, 2026

¿Cómo es el portaaviones USS Nimitz?

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz tiene 300 metros de eslora (largo) y alberga una tripulación de tres mil miembros.

El grupo de ataque del Nimitz, que incorpora al destructor de la clase Arleigh Burke USS Gridley, está integrado por el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9.

Estas baterías incluyen cazas F-18 y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.



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Con información de N+ y EFE.

spb