Nueva Polémica de Paco Ignacio Taibo II, Director del FCE, en Evento: Esto Fue lo que Dijo

Continúa la entrega de libros de la Colección 25 para el 25, creada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y lanzada el pasado mes de diciembre en América Latina y el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II. Hoy el director del FCE causó polémica por nuevos comentarios tras un video que se ha viralizado en redes sociales en las útimas horas.

“Seguro todo el mundo tiene un primo o una prima pendeja; es estadísticamente comprobado, dénselo a ella a ver si se compone, ¿no?”



Así se expresó Paco Ignacio Taibo II durante una entrega de libros del Fondo de Cultura Económica en Iztapalapa. pic.twitter.com/pKvWCgwSlP — NMás (@nmas) March 4, 2026

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, señaló que la colección incluye 27 títulos, está pensada en fomentar la cultura entre los jóvenes y les pidió así, en Iztapalapa, que leyeran y compartieran los libros. Primero mencionó que se darían dos libros por persona:

"Hemos cerrado el primer ciclo, una colección de gran calidad literaria regalada, dos libros por cabeza, ése es el límite".

Comentarios polémicos de Paco Ignacio Taibo II

Después les pidió que no dijeran gracias porque esos libros provienen de los impuestos de los mexicanos.

"Les regalamos libros, no tienen que decir gracias, esos libros salen de sus impuestos, lo sacó además del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado".

Al final sugirió que incluso esos libros pudieran ser un regalo:

“¡Qué a toda madre!, ¿no? Lo que tienen en la mano ese un pedazo del volante del Maserati de un pinche narco, seguro todo el mundo tiene un primo o una prima pendeja; es estadísticamente comprobado, dénselo a ella a ver si se compone ¿no?".

Video. Protestan contra Paco Ignacio Taibo II por Comentarios sobre Escritoras; Exigen Destitución

El pasado mes de octubre, Paco Ignacio Taibo II recibió críticas y enfrentó manifestaciones y peticiones de renuncia por parte de escritoras, tras realizar comentarios machistas y misóginos, al presentar el proyecto 25 para 25, que consiste en regalar entre la población de 14 países, 2.5 millones de libros.

En este evento de entrega de libros, Taibo estuvo rodeado de mujeres como: Ana Francis López, secretaria de Cultura CDMX: "Se van a llevar un súper, súper, súper regalo / pone el ejemplo y pone el ejemplo mundial, porque mientras otros países lanzan bombas, México regala libros".

