Desmantelan 3 Laboratorios Clandestinos en Cosalá, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados más recientes de la Operación Frontera Norte, correspondientes al 7 de octubre de 2025.

Desde el inicio del operativo, el pasado 5 de febrero, las autoridades han detenido a 7 mil 936 personas y asegurado 6 mil 157 armas de fuego, además de 1,089,205 cartuchos de distintos calibres, 28 mil 996 cargadores, 101 mil 622.7 kilogramos de droga —entre ellos 467.32 kilogramos de fentanilo—, así como 5 mil 126 vehículos y 964 inmuebles.

El Gobierno federal destacó que todas las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos más relevantes se encuentran los siguientes:

Chihuahua

En Guadalupe y Calvo, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 59 cartuchos y un vehículo.

En Hidalgo del Parral, fue detenida una persona y decomisadas dos armas largas, 17 cargadores y 519 cartuchos.

Sinaloa

En Cosalá, se localizaron e inhabilitaron tres áreas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas; se aseguraron 1,320 litros de sustancias químicas con una afectación económica estimada en 26 millones de pesos.

En Escuinapa y Culiacán, fueron detenidas cuatro personas y se incautaron dos armas largas, dos cargadores, 51 cartuchos, un chaleco balístico y cuatro placas balísticas.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a cuatro personas con dos armas cortas, dos cargadores, 32 cartuchos, 700 dosis de metanfetamina y 700 de marihuana, además de un vehículo, dos celulares y dos carteras.

Tamaulipas

En Miguel Alemán, se aseguraron dos armas largas, ocho cargadores, 48 cartuchos y un vehículo con reporte de robo. En otra acción dentro del mismo municipio, se decomisaron dos armas largas, 13 cargadores, 4 mil 286 cartuchos y dos artefactos explosivos improvisados.

