Las 5 Noticias Más Importantes de Despierta con Danielle Dithurbide Hoy 3 de Julio de 2024

Para estar bien informado, te compartimos las 5 noticias más importantes de hoy, 3 de julio de 2024, en Despierta con Danielle Dithurbide, acompañada de Enrique Campos, Eduardo Salazar, Toño de Valdés, Anselmo Alonso, el Capitán Archie y un gran equipo.

1. Huracán Beryl

El poderoso huracán Beryl, de categoría 4, mantiene su trayectoria hacia México por el Caribe; se prevé que toque tierra en la Península de Yucatán, el 5 de julio, después saldrá al mar por el Golfo de México, para luego volver a impactar en Tamaulipas. Algunos estados suspendieron clases como medida preventiva, aquí te decimos cuáles son.

Video: Beryl Avanza como Huracán Categoría 4 Rumbo a la Península de Yucatán

Sigue la trayectoria en vivo del huracán Beryl en el LIVEBLOG de N+, una herramienta donde encontrarás la información más reciente sobre el desarrollo del ciclón y su desplazamiento por el Atlántico.

Noticia relacionada: Video | Habitantes de Cancún se Preparan Previo a que Huracán Beryl Toque Tierra

2. Exclusiva de Despierta: ¿Quién es el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México?

En exclusiva, Despierta reveló al séptimo integrante de La Casa de los Famosos México, para la segunda temporada; se trata de Luis Potro Caballero, quien hoy cumple años; en entrevista con Alix Aspe, el influencer se manifestó contento por participa en el reallity y afirmó que no tiene ninguna estrategia, “simplemente pasármela bien, que se me resbale absolutamente todo, no voy a engancharme con absolutamente nada, voy a fluir”.

Video: En Exclusiva en Despierta: ‘El Potro’, Séptimo Integrante de La Casa de los Famosos 2024

No le gusta, le encanta el chisme; es el rey de los realities, es mi séptimo habitante y es parte de #LaCasaDeLosFamososMX 🙌🏻🫰🏻¡Bienvenido y feliz cumpleaños, #Potro! 🏠 #RevelacionesLCDLFMX



Gran estreno 21 de julio, 8:30 p. m. por #LasEstrellas 📺 Disponible en VIX 24/7 pic.twitter.com/GHNZphMpvt — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 3, 2024

3. Luto o fiesta en la política, el análisis de René Delgado

En el miércoles de análisis, René Delgado habló sobre los claroscuros en el periodo de transición, pues consideró que los partidos de oposición, Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) “están disputándose los restos del naufragio” al seguir en actitud “reactiva, no proactiva”, tras los resultados obtenidos en las elecciones 2024; en contraste, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pareciera que está de fiesta, “recorriendo de ida y vuelta el territorio” nacional, “sin darle oportunidad al escritorio”.

Video: Los Políticos de Diestra y Siniestra, el Análisis con René Delgado

4. ¿Cómo está el nivel del Cutzamala con las lluvias?

El nivel de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala han tenido una ligera recuperación tras las lluvias de los últimos días en la región; al corte del 1 de julio de 2024, están al 26.9% de su capacidad, comparado con la semana del 24 de junio, en la que alcanzaron 26%, su nivel más bajo en 28 años.

Video: Nivel de Presas del Sistema Cutzamala Presenta Ligera Recuperación tras Lluvias

5. ¿Qué hacer ante caída de árboles en CDMX?

Las recientes lluvias han provocado la caída de algunos árboles en Ciudad de México (CDMX), por lo que Eduardo Salazar recorrió zonas afectadas por esta situación para saber qué hacer cuando esto suceda o exista riesgo de desplome.

#EconomíaEnElMercado | @eduardosalazar4 se fue a recorrer calles de la Ciudad de México para conocer cómo se debe actuar en caso de detectar un árbol que está a punto de caer. #Despierta pic.twitter.com/GZbb2J3ESz — NMás (@nmas) July 3, 2024

Te recomendamos entrar al LIVEBLOG N+: Bloqueos y Tráfico, con la información en vivo sobre lo que acontece en calles de CDMX.

Con información de N+.

RMT