Detienen a Jesús N, Ligado a Triple Homicidio y al Cártel Independiente de Acapulco

En un operativo coordinado realizado en el puerto de Acapulco, Guerrero, autoridades federales detuvieron a Jesús “N”, presunto responsable del delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de tres personas, cuyos restos fueron localizados atrás de Plaza La Isla el pasado 10 de enero en este municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido formaba parte del grupo delictivo identificado como Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), una organización criminal vinculada con actividades ilícitas como la venta y distribución de droga, extorsión, así como la comisión de homicidios en diversas zonas de Acapulco.

Las autoridades señalaron que Jesús “N” es considerado un generador de violencia, presuntamente involucrado de manera directa en los hechos que derivaron en el hallazgo de los restos humanos a principios de este mes.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Eric Antonio "N" por Presunta Participación en Doble Feminicidio en Cuautitlán

En las próximas horas determinarán su situación juridica

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación legal en las próximas horas conforme a lo establecido en el debido proceso. Las autoridades reiteraron que se continuará con las investigaciones para identificar y detener a otros posibles implicados en estos hechos.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, como parte de las labores conjuntas para el combate a la delincuencia organizada y la reducción de la violencia en la entidad.

Este operativo forma parte de la estrategia integral de seguridad implementada en Guerrero, con el objetivo de debilitar a las estructuras criminales que operan en la región y garantizar condiciones de mayor seguridad para la población.

Las autoridades destacaron que estas acciones reafirman su compromiso de combatir la impunidad y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la paz y la vida de los ciudadanos.

Historias recomendadas: