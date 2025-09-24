Diputados Avalan Reformas para Ratificación de Nombramientos de Guardia Nacional

La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para facultar al Senado a ratificar los nombramientos presidenciales de altos mandos de la Guardia Nacional.

Al respecto la diputada Lilia Aguilar del PT indicó:

¿Qué hace esta reforma? Pues en realidad introduce los contrapesos a los nombramientos de los integrantes de la, los altos mandos de los integrantes de la Guardia Nacional, para todos aquellos que se opusieron aquí de la supuesta militarización del país y que argumentan que debe de haber un control civil, éste es el control civil

Pero la oposición insistió en su rechazo a esta reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución, bajo el argumento de la militarización de la seguridad pública.

La diputada Noemí Luna, del PAN señaló:

Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control, control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen, como si el Senado, como si la Cámara de Diputados, en las condiciones actuales, realmente representara la pluralidad de este país

Pero Morena aclaró.

“Ustedes están reclamando aquí de malos personajes que se han acercado a Morena, pero ojo, vienen del PRI, porque eso también hay que decirlo, del PRI tabasqueño, ustedes se quejan, la única diferencia es que mientras nosotros investigamos y están siendo procesados y llevados ante un juez, ustedes no hicieron nada para detener a García Luna, eso se llama cinismo”, afirmó el diputado Mario Carrillo de Morena.

La reforma se aprobó por mayoría calificada de 348 votos a favor de Morena, Partido Verde, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, contra 98 votos del PAN y PRI, y fue enviada a los Congresos locales para su estudio.

En la sesión de este martes el Pleno de la Cámara de Diputados también eligió por mayoría calificada de 407 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, a Oscar Daniel Del Río Serrano como nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, por un periodo de 4 años.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Guerrero

LECQ