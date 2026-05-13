Dos Monos Araña y un Jaguar, entre los 482 Animales Rescatados del Tráfico Ilegal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a al menos 482 ejemplares y organismos de vida silvestre durante un operativo regional contra el tráfico ilegal realizado en siete estados del sureste del país.

Entre los ejemplares recuperados destacan psitácidos —como loros, pericos y guacamayas—, quelonios (tortugas), dos monos araña, un tigrillo y un jaguar. También se aseguraron cientos de ejemplares de flora silvestre protegida, entre ellos orquídeas, bromelias y cactáceas.

El segundo operativo regional se llevó a cabo del 28 de abril al 5 de mayo en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, con el objetivo de reforzar la vigilancia ante el incremento en la extracción ilegal de especies durante la temporada reproductiva.

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En las acciones participaron elementos de la Profepa, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y autoridades estatales. En total se inspeccionaron 119 vehículos y se realizaron revisiones en mercados, carreteras, aeropuertos, puertos y recintos fiscales.

Aseguran a un Jaguar

Uno de los casos más relevantes ocurrió en Yucatán, donde fue asegurado precautoriamente un jaguar localizado en un predio particular, además del rescate de un mono araña. En Chiapas, autoridades rescataron un tigrillo hallado dentro de una vivienda en Ocosingo.

En Oaxaca se aseguraron ocho ejemplares, entre ellos un mono araña, dos loros y cinco pericos atoleros. En Tabasco fueron rescatados 53 animales, incluidas tortugas y 27 psitácidos.

Aves rescatadas. Foto: Profepa

Por su parte, en Veracruz se detectó la venta ilegal de 420 ejemplares de flora protegida y tres aves silvestres en puestos ambulantes de Coatepec.

La Profepa destacó que estos operativos permiten frenar el comercio ilegal de especies y proteger la biodiversidad del sureste mexicano.

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