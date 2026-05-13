Marina Asegura Clorhidrato de Cocaína en Recinto Portuario de Manzanillo

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) decomisaron 198 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que los paquetes, que se encontraban en cuatro bultos, contenían más de 200 kilos del enervante.

Así ocurrió el decomiso

Según la información oficial, personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria y de la Aduana de Manzanillo localizó la droga dentro de un contenedor, durante la operación de descarga de un buque portacontenedores de bandera de Panamá.

Ese navío tenía como destino Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la mercancía fue declarada como aires acondicionados, añadió la Marina.

Noticia relacionada: Decomisan Más de Media Tonelada de Cocaína en Tabasco en Avioneta Procedente de Centroamérica.

Diligencias de la FGR

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las diligencias de pesaje, conteo e identificación de los indicios.

“La sustancia asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el peso ministerial”, dijo la Semar.

Agregó que las acciones forman parte de las operaciones permanentes de inspección, vigilancia y protección portuaria que efectúa la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de inhibir el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb