Decomisan Más de Media Tonelada de Cocaína en Tabasco en Avioneta Procedente de Centroamérica

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea decomisaron más de media tonelada de cocaína en una avioneta procedente de Centroamérica, la cual fue interceptada en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

En un comunicado, el Ejército informó que la aeronave fue asegurada el domingo 10 de mayo en coordinación con autoridades de Guatemala. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Tenosique.

La avioneta venía cargada con 536 paquetes de la droga. El peso aproximado inicialmente se determinó en 636 kilogramos. En tanto, la aeronave ligera de ala fija monomotor igual quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

"Se logró una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 131.6 millones de pesos", afirmó la Defensa.

No se informó de inmediato a qué cártel del narcotráfico pertenecía el cargamento.

¿Cómo fue el operativo militar?

La dependencia militar indicó que la aeronave ilícita fue detectada como resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo que realiza el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI).

Igual hubo un intercambio de inteligencia, como parte de la cooperación permanente entre los miembros de la Conferencia de Interoperabilidad Regional entre países latinoamericanos y del Caribe.

Gracias a ese mecanismo, la Fuerza Aérea de Guatemala confirmó la detección de una traza de interés de la aeronave que se dirigía a territorio mexicano y alertó a la Defensa.

Enseguida, se activaron dos plataformas Embraer 145 y dos aeronaves tipo T-6C+ de la Fuerza Aérea Mexicana (F.A.M.), en funciones de vigilancia, seguimiento y aproximación para la interceptación del vuelo ilícito.

Para ello, se desplegó a personal de la Fuerza en Situación de Alerta (Fu.S.A.) de la X Región Militar, ubicada en Mérida, Yucatán, integrada con un helicóptero B-412, misma que se trasladó de Ciudad del Carmen, Campeche, al poblado Miguel Hidalgo, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, donde se dio el aseguramiento.

Ahora la FGR continuará con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y para determinar la situación jurídica. Se presume que la droga provino de Sudamérica, probablemente, de Colombia.

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ASJ