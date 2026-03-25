Embajador de Estados Unidos Se Reúne con Jóvenes Mexicanos que Integran la Academia Espacial

El embajador de Estados Unidos en México se reunió con los seleccionados para formar parte de la Academia Espacial. Este proyecto es una iniciativa de la Embajada estadounidense y Fundación Televisa que llevará a 32 jóvenes a Huntsville, Alabama, conocida como la "Ciudad de los Cohetes".

Los jóvenes estudiantes participarán en un programa afiliado a la NASA .

. El embajador señaló que el programa busca acercar al talento joven mexicano a la innovación, la inteligencia artificial y al sector aeroespacial.

En un comunicado, Ronald Johnson señaló que actualmente la exploración espacial se ha convertido en una prioridad nacional para Estados Unidos. El actual gobierno busca recuperar el liderazgo estadounidense en el espacio con proyectos como el programa Artemis.

En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en México y Fundación Televisa colaboran en la Academia Espacial. Este proyecto promueve la ciencia y la tecnología entre jóvenes de Querétaro, Ciudad de México, Monterrey y Aguascalientes.

Además, la iniciativa ha seleccionado a 32 estudiantes que participarán en un Campamento Espacial, afiliado a la NASA, en Huntsville. Esta ciudad de Alabama es conocida como la “Ciudad de los Cohetes”, pues alberga el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la agencia espacial.

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