En 2026 la Calidad del Aire en el País Tendrá Nuevos Parámetros más Estrictos

A partir del próximo año se endurecerán los niveles de concentración de partículas suspendidas en el aire.

Además, estas medidas no solo operarán en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sino en todo el país.

El objetivo es proteger de mejor manera a la población de los efectos de la contaminación.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que, a partir de enero de 2026, entrarán en vigor niveles de restricción más estrictos para las concentraciones de partículas suspendidas PM10, PM2.5 y Ozono, y advirtió menor cumplimiento de la norma, por lo que se reforzarán los programas de mitigación de contaminantes.

En conferencia de prensa, dieron a conocer acciones para hacer frente a la mala calidad del aire como atención de contingencias ambientales, operativos para detener a vehículos ostensiblemente contaminantes, campañas de divulgación, y se detalló que estos ajustes buscan garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria para la salud pública.

En su intervención, autoridades del medio ambiente, advirtieron, que durante la época seca-fría, que se extiende de diciembre a febrero, incrementa la concentración de estas partículas lo que favorece la posibilidad de contingencias ambientales entre el 25 de diciembre, y el 1 de enero, fechas en las que se realizan actividades que aumentan la presencia de estos contaminantes, como la quema excesiva de residuos, fogatas con leña o llantas usadas y cohetes.

Nueva aplicación y página web

Durante el evento, se presentó la nueva aplicación y página web de calidad del aire para la megalópolis que brindarán acceso por entidad federativa y contaminante a mapas con las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, el riesgo para la población sensible y las recomendaciones para el cuidado de la salud. También se visualizarán las alertas de contingencia ambiental, así como información sobre programas como el “Hoy no Circula”.

Con información de Farah Reachi

