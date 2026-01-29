En Matamoros y Ciudad Juárez Miles de Trabajadores de Maquiladoras Pierden Su Empleo

Más de 3 mil trabajadores de 6 plantas maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, se quedaron sin empleo después de que la proveedora estadounidense de autopartes First Brands Group se declarara en quiebra hace unos días.

Desde el lunes, trabajadores mantienen plantones para exigir su liquidación conforme a la ley.

A una temperatura de 3 grados bajo cero, trabajadores de la maquiladora Hopkins en Ciudad Juárez, filial del corporativo First Brands, mantienen un plantón. Dijeron que no permitirán que la maquinaria y mercancías sean sacadas de la planta.

Al respecto el trabajador de una maquiladora indicó:

En caso de alguna demanda o algo pues tenemos eso de garantía porque pues todos estamos peleando nuestros derechos.

Tan solo en Juárez son más de 2 mil trabajadores afectados por el cierre de 5 maquiladoras, aseguran que un abogado les notificó que la planta se declaró en bancarrota.

Pedro González Hernández, otro trabajador de maquiladora, señaló:

A ver si nos dan el fondo de ahorro que tienen uno, pero a ver. No, no hubo liquidación ni nada

Video: Miles de Trabajadores de Maquiladoras en Matamoros y Ciudad Juárez Se Quedan Sin Empleo

En septiembre pasado, el corporativo First Brands Group inició su proceso de quiebra bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora en Ciudad Juárez descartó que este hecho tenga relación con los aranceles impuestos por el presidente Trump.

María Teresa Delgado Zárate, Consejera Nacional de Index en Ciudad Juárez, indicó:

Lo que sí debemos de tener en cuenta que esta es una situación meramente administrativa de este corporativo

En Matamoros, Tamaulipas, unos mil 400 trabajadores de la filial Tridonex se quedaron sin empleo. Al igual que en Juárez, se mantienen en plantón para exigir sus derechos laborales.

Por su parte Enrique Salinas Garza, secretario de Desarrollo Económico de Matamoros, explicó:

No es una quiebra definitiva, simplemente es reorganizar sus finanzas para poder salir de los problemas financieros. Esta empresa es una empresa muy grande, acoge a 25 empresas filiales, todas de autopartes

