Enrique Inzunza Rechaza Solicitar Licencia Pese a Acusaciones por Vínculos con el Narcotráfico

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, afirmó que no solicitará licencia a su cargo en el Senado, luego de los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que, en caso de ser requerido, acudirá a cualquier citación de las autoridades mexicanas.

La postura del senador se da en un contexto en el que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya obtuvo licencia para separarse del cargo por más de 30 días, mientras se desarrollan investigaciones relacionadas con acusaciones similares.

En un posicionamiento público, Inzunza defendió su permanencia en el cargo al señalar que fue electo para representar a la ciudadanía en el Senado de la República y que mantendrá sus funciones conforme a la Constitución. “He asumido esta encomienda con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la ley”, expresó.

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Rechazan acusaciones en su contra

El legislador también rechazó las acusaciones en su contra, las cuales calificó como falsas. Aseguró que cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el ámbito judicial en Sinaloa, donde se desempeñó como magistrado presidente durante casi 11 años.

Asimismo, sostuvo que enfrentará los señalamientos desde el ejercicio de su cargo y reiteró que colaborará con las autoridades si así se le solicita, dentro del marco legal correspondiente.

Inzunza también expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en temas relacionados con la soberanía nacional y el respeto al marco constitucional.

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