Ernestina Godoy se Reúne con César Oliveros, Nuevo Titular de FEMDO

Este lunes 1 de diciembre de 2025, Ernestina Godoy Ramos, encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), se reunió con César Oliveros Aparicio, nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En redes sociales, señaló que el encuentro fue para revisar y analizar los asuntos relacionados con el área de su competencia.

“Me reuní con César Oliveros Aparicio, quien asume la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, para revisar y analizar los asuntos relacionados con el área de su competencia”, publicó en X.

El nuevo titular de la FEMDO

En su mensaje, Godoy Ramos también aseguró que el trabajo de Oliveros Aparicio se ha caracterizado por su profesionalismo.

Lo conozco desde hace muchos años y puedo decirles que es un servidor público, cuyo trabajo siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad.

El nuevo titular de la FEMDO es abogado y se desempeñó como coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de 2019 a 2020.

Desde la semana pasada, la encargada de Despacho de la FGR realizó cambios; además de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, también designó a Héctor Elizalde Mora como director de la Agencia de Investigación Criminal, en lugar de Felipe de Jesús Gallo.

