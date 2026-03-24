Un grupo de manifestantes a favor de los derechos de los animales en México protestó la tarde de hoy, martes 24 de marzo de 2026, al exterior de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), localizadas en el Centro de la Ciudad de México (CDMX).

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El grupo de animalistas que se manifestó exige que los asesinos de animales pisen la cárcel; además, buscan que se endurezcan las penas para los responsables de estos delitos y no sean puestos en libertad.

¿Qué detonó la protesta de animalistas afuera de la SCJN?

Un grupo de activistas en favor de los derechos de los animales se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a los casos de Athos y Tango, dos perros rescatistas y que también brindaban apoyo emocional y fueron envenenados.

Hace una semana, la Suprema Corte desechó el último recurso legal promovido por Édgar Martínez, dueño y entrenador de Athos y Tango, que fueron asesinados en Querétaro.

Esto sucede tras la decisión del máximo tribunal del país que dejó firme la sentencia que favorece a Vicente Patiño, responsable de acabar con la vida de ambos caninos, luego de envenenarlos en 2021.

Los activistas también protestaron por la muerte de Moni, perrita que fue asesinada en Ciudad Jardín, además de otros animales que padecieron crueldad extrema.

Caso Athos y Tango, perros asesinados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió desechar el último recurso legal promovido por el dueño y entrenador de los perros rescatistas Athos y Tango, que fueron asesinados.

Dicha sentencia benefició al asesino, al modificarse su pena de prisión y se ordenó recalcular una menor cantidad en la reparación del daño que se impuso en su contra por envenenar ambos perros en 2021.

Se sabe que el 13 de junio de 2021, Vicente Patiño colocó trozos de salchicha con una sustancia tóxica.

Athos, un border collie certificado internacionalmente que participó en los rescates del sismo de 2017, y Tango, un yorkshire terrier de asistencia emocional, comieron el alimento envenenado.

En 2022, un tribunal de enjuiciamiento dictó más de 10 años y el pago de 2.4 millones de pesos como reparación del daño.

La defensa de Vicente Patiño promovió un juicio de amparo para revertir la sentencia.

En 2024, un Tribunal Colegiado le dio la razón a él falló a su favor bajo el argumento de de “utilizar métodos crueles” equivalía a castigar dos veces la misma acción.

Así se ordenó que la pena máxima de prisión no fuera mayor a los cinco años y que la cantidad de reparación de daños no tenía “bases justificadas”.



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