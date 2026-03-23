Localizan a Decenas de Animales Muertos en Culiacán; Investigan Relación con Culto

Después de que saliera a la luz pública, un video dónde se observa a varios animales sin vida en condiciones de violencia en Santa Fe al Norte de Culiacán, la Fundación Balto y Togo exige a las autoridades investigar este caso.

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Y es que se dio a conocer que en esta grabación se pueden ver alrededor de 30 animales de diferentes especies, sin vida, lo que de inmediato llamó la atención de la Fundación Balto y Togo, quien tomó cartas en el asunto.

Es importante destacar, que al momento en el que la Fundación comenzó con los trabajos para ver que es lo que había ocurrido, se compartió que tras la muerte de estos animales, vecinos sepultaron parte de los restos antes de que llegara la autoridad.

Asimismo, se informó que ante ello, se desconoce hasta el momento el número exacto de los animales muertos entre los que había perros, gatos, conejos, gallos y cabras de distintos tamaños.

De igual manera, se estipulo, que podrían tratarse de alrededor de 30 animales los afectados y los cuales se encontraron sin vida y con huellas de violencia al interior de este lugar en Santa Fe.

Lamentan ataque a animales en Santa Fe al Norte

Por su parte, la misma Fundación Balto y Togo dio a conocer que calificó como lamentable que este tipo de actos ocurran, y señaló que se cree que podría tratarse de algún tipo de ritual o práctica vinculada a cultos.

Hasta el momento, se desconoce si algún tiempo de autoridades tome cartas al respecto o den conocer su postura sobre estos hechos.

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