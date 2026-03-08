Inicio Nacional 8M En Imágenes: Las Calles Vuelven a Llenarse de Voces por la Seguridad y la Justicia

8M En Imágenes: Las Calles Vuelven a Llenarse de Voces por la Seguridad y la Justicia

Miles de mujeres y colectivas salieron a las calles este 8 de marzo para exigir justicia, derechos y una vida libre de violencia. Esta fotogalería recorre algunos de los momentos más significativos.

La marcha del 8M en México convocó a miles de mujeres.

Miles de mujeres marchan en México en este 8M 2026. Foto: EFE

Este 8 de marzo de 2026, miles de mujeres tomaron nuevamente las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. Entre consignas, pancartas y expresiones artísticas, la movilización reunió a colectivas, familias y activistas que marcharon para visibilizar las deudas pendientes en materia de derechos y seguridad para las mujeres.

A lo largo de la jornada, las calles se convirtieron en un espacio de memoria, protesta y solidaridad. Esta fotogalería recoge algunos de los momentos más representativos de la marcha: desde la fuerza de las consignas hasta los gestos de apoyo y resistencia que marcaron una movilización que, año con año, sigue creciendo.

Foto N+

Lona mujer desaparecida
Foto N+

Foto: N+

Que la única sangre sea la de la copa
Foto: N+

Foto: AFP

mujeres gritando consignas
Foto: AFP

Foto: AFP

los grupos sentados en el Zócalo
Foto: N+

Foto: N+

Vengo a gritar por las que no están
Foto: N+

Foto: N+

Mujer pasando por vallas intervenidas
Foto: N+

