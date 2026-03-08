8M En Imágenes: Las Calles Vuelven a Llenarse de Voces por la Seguridad y la Justicia

Este 8 de marzo de 2026, miles de mujeres tomaron nuevamente las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. Entre consignas, pancartas y expresiones artísticas, la movilización reunió a colectivas, familias y activistas que marcharon para visibilizar las deudas pendientes en materia de derechos y seguridad para las mujeres.

A lo largo de la jornada, las calles se convirtieron en un espacio de memoria, protesta y solidaridad. Esta fotogalería recoge algunos de los momentos más representativos de la marcha: desde la fuerza de las consignas hasta los gestos de apoyo y resistencia que marcaron una movilización que, año con año, sigue creciendo.

