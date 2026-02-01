Frente Frío 32 Azota a México con Vientos Equivalentes a un Huracán Categoría 1

El frente frío número 32 impactó este domingo 1 de febrero de 2026 a gran parte del territorio mexicano, dejando afectaciones en al menos 17 estados del país, principalmente por la presencia de fuertes rachas de viento que alcanzaron hasta los 100 kilómetros por hora. De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, estas ráfagas son comparables con las que se registran durante el paso de un huracán categoría 1.

Uno de los estados más afectados fue Oaxaca, donde los intensos vientos han provocado múltiples accidentes en la carretera La Venta–La Ventosa, una zona conocida por este tipo de fenómenos. En ese tramo carretero se reportó la volcadura de varios tráileres, lo que generó cierres parciales y movilización de los cuerpos de emergencia.

Fuertes Vientos Similares a Huracán Categoría 1 Afectan Oaxaca por Frente Frío 32

Protección Civil informó que, en lo que va del año 2026, se han registrado al menos ocho volcaduras de vehículos pesados relacionadas con los fuertes vientos ocasionados por distintos frentes fríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 2 de febrero el frente frío 32 se desplazará hacia el mar Caribe, por lo que dejará de afectar directamente al país. No obstante, la masa de aire ártico asociada continuará generando un ambiente gélido en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío con presencia de bancos de niebla en regiones del norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de la posible caída de nieve o aguanieve, principalmente durante la mañana, en las zonas altas del Popocatépetl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Frente frío 33 se aproxima a México

Para el martes 3 de febrero, el SMN advirtió sobre la aproximación de un nuevo frente frío número 33 al norte del país. Este sistema, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes en el norte y noreste.

Durante el miércoles, el sistema avanzará rápidamente por el noreste y oriente, incrementando la probabilidad de lluvias y un nuevo evento de “Norte” intenso en Tamaulipas, además de un descenso generalizado de las temperaturas.

