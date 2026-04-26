Se Aproxima Frente Frío 47 a México; Provocará Lluvia en 19 Estados | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este domingo se aproximará el frente frío número 47 a la frontera noroeste de México, lo que marcará un cambio en las condiciones climáticas en esa región del país.

De acuerdo con el organismo, para el lunes el sistema frontal se ubicará muy cerca del noroeste del territorio nacional y, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará rachas fuertes de viento, así como lluvias aisladas en el estado de Baja California.

El pronóstico indica que el martes el frente frío se desplazará hacia la frontera norte de la República Mexicana, donde continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación mantendrá las condiciones de viento intenso en la región, con posibles tolvaneras en algunas zonas.

El SMN advirtió que las lluvias que se presenten podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, existe el riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, lo que podría derivar en deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, las rachas fuertes de viento representan un peligro adicional, ya que podrían ocasionar la caída de árboles, así como de anuncios publicitarios y otras estructuras ligeras.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en áreas donde se pronostican lluvias y vientos intensos, a fin de reducir riesgos y evitar incidentes.

Clima para el lunes 26 de abril: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Clima para el martes 28 de abril: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán.

Lluvias aisladas: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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