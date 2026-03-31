"Hay Gran Esperanza de Vida", Dice Laura Velázquez a N+ Sobre Rescate de Mineros en Sinaloa

La coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que “hay gran esperanza de vida” en las labores de rescate en la mina Santa Fe, donde ocurrió un accidente que dejó a cuatro mineros atrapados, tres de los cuales aún no han sido localizados.

En entrevista con N+ FORO hoy, 31 de marzo de 2026, la funcionaria recordó que el accidente ocurrió el miércoles pasado en la zona de jales, es decir, en el sitio donde se depositan las sobras de lo que se extrae en la mina.

Durante las labores implementadas en la región, uno de los mineros fue localizado con vida la madrugada de ayer, en muy buen estado, y afortunadamente ya está con su familia, destacó Velázquez.

Sin embargo, aún falta localizar a tres trabajadores, por lo cual instancias como la CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantienen las acciones de rescate de forma ininterrumpida.

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“Hay gran esperanza de vida”

Al dar a conocer los avances del operativo de rescate, Laura Velázquez comentó que se sabe en qué área fueron vistos por última vez los mineros, información que se cotejó con el trabajador rescatado.

Aunque para llegar a ese punto, el personal se encontró con un sitio lleno de agua y lodo. Por ese motivo “se hizo todo lo humanamente posible para ingresar las bombas que están extrayendo el agua”, expuso.

Sin embargo, destacó que hay gran esperanza de vida porque pasando ese lugar hay una zona en alto, seca, donde pudieran estar los mineros.

“Hay una gran esperanza de vida porque después de este vado en donde hubo acumulamiento de lodo y de agua hay un alto, después del vado sigue un alto donde está seco y en donde esperamos encontrar a nuestros tres mineros con vida, en cuestión de horas”, sostuvo.

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Operativo en la zona

La coordinadora Nacional de Protección Civil agregó que hay más de 300 servidores públicos apoyando en las labores de rescate, con ayuda de trabajadores de la mina Santa Fe y de minas aledañas.

“Aquí vamos a seguir y no nos vamos a ir”, insistió.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta el momento las células de rescate han completado 136 horas de trabajo ininterrumpido, operando las 24 horas del día para avanzar en la zona de emergencia, y se han recorrido más de 2.5 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de contacto.

“Actualmente, las labores se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante el uso de una motobomba de 10 HP. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a los trabajadores, ya que existe una elevación natural después del tramo inundado donde se proyecta su ubicación. Es importante destacar que la profundidad lineal de la mina alcanza los 300 metros”.

Además, reiteró que el primer minero rescatado, José Alejandro Cástulo Colín, ya se encuentra en su domicilio con su familia en condiciones óptimas de salud.

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Con información de N+.

spb