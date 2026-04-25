Huachicol en Tamaulipas: Dan Golpe al Grupo Criminal CDG–Escorpiones por 8.3 MDP

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo contra el robo de combustible en Tamaulipas, en el que aseguraron un inmueble presuntamente utilizado por el grupo delictivo CDG–Escorpiones, con una afectación económica estimada en 8.3 millones de pesos.

La acción fue resultado de labores de inteligencia e intercambio de información entre células especializadas de la fiscalía estatal, la Secretaría de Marina y otras instancias de seguridad, quienes ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en las inmediaciones del ejido Progreso Agrario, sobre la carretera Valle Hermoso–Puente Internacional “Los Indios”.

De acuerdo con fuentes operativas, el lugar intervenido estaría vinculado al mercado ilícito de combustibles (MIC) y funcionaba como centro de concentración, almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilegal.

Aseguran infraestructura de grupo criminal

Durante el operativo, las autoridades aseguraron infraestructura clave para estas actividades, entre ellos un inmueble, dos pipas, 13 contenedores tipo frac tank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca. Todo lo incautado quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

El despliegue se llevó a cabo sin enfrentamientos y forma parte de las acciones focalizadas para desarticular redes de huachicol en la franja fronteriza del estado, considerada una zona estratégica para este tipo de actividades ilícitas.

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