¿IMSS Da Consultas por Teléfono? Estos Son los Servicios de Orientación Médica que Ofrece

¿Necesitas apoyo debido a algún padecimiento médico? Toma en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una línea telefónica de atención médica. En N+, te contamos cuáles son todos los servicios que ofrece y sus horarios.

En la mañanera de hoy, 23 de septiembre de 2025, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que cuentan con un servicio de atención telefónica para cuestiones médicas, pero también para otros tipos de asesoramientos.

Explicó que aunque cualquier persona puede llamar, la mayoría de los usuarios son derechohabientes que buscan resolver inquietudes relacionadas con su salud y con procesos administrativos de la institución.

¿Cuáles son los servicios que ofrece el IMSS por teléfono?

La atención médica telefónica es el principal enfoque de la Línea IMSS, a través de este número 800 222 26 68, personal capacitado da recomendaciones básicas, seguimiento a síntomas y sugerencias sobre cuándo es necesario ir a consulta médica de manera presencial. Sus horarios son de lunes a domingo, de las 8:00 de la mañana a las 8:00 pm.

Robledo enfatizó que este modelo permite descongestionar las clínicas y garantizar que quienes necesitan una valoración inmediata reciban indicaciones claras desde la primera llamada.

¿De qué se trata la orientación telefónica? Es tal cual un teléfono, el 800 222 2668, al que se llama, y se puede hablar con un médico, con una médica general, que orienta para diferentes cuestiones.

Manifestaciones clínicas de la enfermedad

Recibió consulta y tratamiento y siguen síntomas

Curaciones y retiro de puntos

Anticoncepción

Efectos adversos de medicamentos

Salud mental

Código cerebro

Código infarto

