AMLO propone que alguna institución asuma las funciones del INAI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso hoy, 18 de abril de 2023, que alguna institución asuma las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

López Obrador reiteró que desde que el INAI se creó no ha ayudado en nada a combatir la corrupción, sino que, al contrario, sirvió para legitimar robos y ocultar información. Insistió en que el INAI cuesta mil millones de pesos por año al pueblo de México.

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción”, puntualizó en su conferencia mañanera.

Video: El INAI Es Un "Cero a la Izquierda", Asegura AMLO AMLO explicó que el INAI no puede sesionar porque no cuenta con los consejeros que requiere, pero sí están cobrando y se está gastando el presupuesto.

Dijo que ojalá y se tome una decisión e insistió en que su propuesta es que alguna de las instituciones que ya existen, que fueron creadas como “fachada” durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción tengan esa función y esos mil millones de pesos al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita.

INAI, creado por el bloque conservador: AMLO

López Obrador señaló que el bloque conservador fue el que creó a esas “instituciones fachadas” para que la gente estuviera tranquila porque supuestamente ya no iba a haber corrupción ni saqueos, mientras robaban a manos llenas y los que crearon esas instituciones siempre guardando silencio cómplice.

Insistió en que esas instituciones nada más sirven para dar trabajo a recomendados de influyentes de políticos, del periodismo, de la intelectualidad y de la academia, “la empleomanía a costillas del pueblo, a costillas del erario”.

Cuestionó cómo es que los consejeros del Instituto ganan más que el presidente, si se trata de servidores públicos.

El presidente fue cuestionado sobre un supuesto audio donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, exponía ante senadores de Morena que tuvo una plática con López Obrador y que éste había dicho que convenía la inoperancia del INAI.

“No, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen ustedes un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción”, respondió AMLO.

El INAI no cuenta con los consejeros que requiere para poder sesionar y están pendientes los nombramientos en el Senado de la República.

Con información de N+

AAE