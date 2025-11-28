INE No Tiene las Condiciones para Implementar el Voto por Internet para Personas Postradas

El INE determinó que México aún no tiene las condiciones estructurales para implementar el voto por Internet, para las personas postradas que no pueden acudir a la casilla.

Uuc-Kib Espadas, consejero INE, señaló los obstáculos para poder implementar esta modalidad.

No hay forma de garantizar la secrecía del voto por internet, no existe, no está planteado en el análisis, no hay mecanismo capaz de garantizar la secrecía del voto por internet. El INE no puede controlar las condiciones críticas que se dan en la privacidad de las personas que pudieran llegar a ejercer este derecho a través de la internet

Aportaciones a partidos

En sesión del pleno, se establecieron los límites de las aportaciones que puede recibir cada partido político en 2026.

De militantes en efectivo o en especie es de 147 millones 363 mil pesos.

Si se trata de simpatizantes, el límite anual será de 66 millones 97 mil 872 pesos.

Localización de personas

Además, se urgió a las comisiones de búsqueda y fiscalías de los estados a firmar el convenio que les permite ayudar a la localización de personas desaparecidas al revisar los datos biométricos con que cuenta de forma legal.

De 98 mil solicitudes de identificación y localización de personas desaparecidas, más de 34 mil han obtenido respuestas positivas; en cuanto solicitudes de localización, de 441 mil solicitudes recibidas ha habido una efectividad superior al 54%.

Caso Podemos

Se determinó, por unanimidad, que no existen pruebas para acreditar vínculos financieros indebidos desde el partido español Podemos, como lo señaló en su queja presentada en 2020 por el PAN. La consejera Carla Humphrey consideró que no fue suficiente la investigación realizada.

Si bien coincido con que las diligencias realizadas en territorio nacional, tales como el análisis de los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los registros de operaciones entre el partido Morena y las personas morales supuestamente implicadas nos llevaron a que se determine como infundado el presente procedimiento, no puedo evitar advertir la falta de diligencias realizadas en relación con las supuestas irregularidades del partido español Podemos

La presidenta consejera condujo dos sesiones del pleno vía remota debido a que, por condición médica, debe permanecer aislada.

Con información de Carmen Jaimes

