Javier Corral Confirma que se Reunió con Enrique Inzunza en Culiacán

El senador morenista Javier Corral confirmó este viernes que se reunió en Culiacán con su compañero de bancada, Enrique Izunza, quien fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”, del cártel de Sinaloa.

Después de que se difundieran imágenes de los legisladores juntos, Corral señaló que, luego de estar en Mazatlán, acudió a escuchar a Inzunza.

Corral afirma que no tiene nada que esconder

A través de una publicación en X, el exgobernador de Chihuahua afirmó que no tiene nada que esconder; por ello, sostuvieron su reunión en un lugar público.

Además, señaló que el senador sinaloense tampoco se encuentra escondido y que, según le dijo, "está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones".

"Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es", escribió.

Durante más de 20 días, Inzunza Cázarez no se ha presentado a las sesiones de la Comisión Permanente del Senado. Y ante las afirmaciones de que sostuvo conversaciones con autoridades extranjeras, el pasado 17 de mayo rechazó el contacto.

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