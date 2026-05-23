Se Registra Explosión de Pirotecnia en una Bodega en Tultepec, Estado de México
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De acuerdo con los vecinos de la zona fueron al menos tres explosiones en cadena, que retumbaron el suelo y ventanas
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La madrugada de este sábado se registró una explosión de pirotecnia en una bodega contigua al mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México.
Autoridades locales realizan inspecciones para descartar riesgos adicionales.
De acuerdo con los vecinos de la zona fueron al menos tres explosiones en cadena, que retumbaron el suelo y ventanas.
Los primeros reportes indica que los estallidos iniciaron en punto de la 3 de la madrugada.
No hay lesionados
Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas por esta explosión.
Información en desarrollo...
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