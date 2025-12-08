Jornada Laboral de 40 Horas en México ¿Desde Cuándo se Trabajarán Dos Horas Menos?

Existen diversas dudas sobre la jornada laboral de 40 horas, la más común es si será una realidad en el país antes de acabar el 2025. En N+ te decimos a partir de cuándo se trabajarán dos horas menos en México.

¿Cuándo se discutirá la jornada laboral de 40 horas en México?

Se tiene previsto que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum con la que se reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será discutida hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado, en febrero de 2026.

¿Por qué no será aprobada en 2025 la jornada laboral de 40 horas en México?

De acuerdo con Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, antes de avanzar se realizarán foros de análisis para buscar consenso entre sindicatos, sector empresarial, especialistas y diversas organizaciones sociales.

¿Hay un plazo para aprobarse jornada laboral de 40 horas en México?

Se contempla primero la reforma al artículo 123 Constitucional y luego cambios a la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuándo se trabajarán dos horas menos en México?

Los legisladores han precisado que no hay un plazo para aprobar la iniciativa, pero se prevé que entre en vigor hasta 2027 y para que sea una realidad, su aplicación sería gradual.

¿Por qué se dice que se trabajarán 2 horas menos?

Se ha propuesto reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en el país a partir de 2027. El gobierno de la presidenta Sheinbaum pretende llegar a las 40 horas al final del sexenio.

La iniciativa propone una reducción de dos horas anuales a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

En 2026 las empresas harían los ajustes requeridos para garantizar que se pueda reducir la jornada laboral en 46 horas.

¿Reducirán sueldo y prestaciones por trabajar 40 horas?

Funcionarios aseguran que la reducción de la jornada laboral no implicará reducción de salarios ni prestaciones.

Se prohibirá que los menores de edad trabajen horas extras, además, se establece que las horas extraordinarias serán voluntarias, no podrán rebasar cuatro horas diarias,

Tampoco podrán realizarse por más de cuatro días a la semana y el pago de cada hora extra será al doble del salario correspondiente a la hora ordinaria.

