Jose Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, obtiene suspensión de condena de 92 años por secuestro

El ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, obtuvo una suspensión que le concedió un Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, que impide se ejecute la condena de 92 años de prisión que se le impuso por el secuestro de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala, entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona.

El Colegiado resolvió que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa, “si bien fueron reconocidos como víctimas en la causa penal de origen, no ostentan la calidad de terceros interesados en el amparo directo promovido por José Luis Abarca Velázquez, toda vez que la condena que se le atribuye no afecta de manera directa la reparación del daño”.

¿Saldrá libre el ex alcalde de Iguala?

Ex alcalde de Iguala y sus esposa. Foto: Ayuntamiento de Iguala

La suspensión provisional se otorgó mientras se resuelven los recursos de apelación y amparo interpuestos por la defensa de Abarca. Esto significa que, aunque la sentencia se mantiene, no se hará efectiva hasta que se dictaminen las resoluciones finales de los procesos judiciales en curso.

Abarca fue condenado en febrero de 2024 por el secuestro agravado de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala. Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2013 e incluyeron a su dirigente, Arturo Hernández Cardona, quien fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina.

La sentencia de 92 años fue impuesta por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. En la misma causa penal, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fue absuelta de los cargos de secuestro.

La condena que se le impuso “se circunscribe al delito de secuestro cometido en agravio de las víctimas Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante y/o Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado y/o Ramírez, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan”, se lee en el documento.

La suspensión del Tribunal Colegiado de Apelación no implica la anulación de la condena, sino una pausa en su ejecución mientras se revisan los recursos presentados. José Luis Abarca, quien ha estado preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, aún enfrenta otros procesos judiciales. Su nombre también está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, caso por el que no ha sido juzgado en su totalidad.

