Liberan a Raúl Meza, detenido Durante Protestas por Carlos Manzo en Michoacán

Raúl Meza Abonce recuperó su libertad luego de permanecer privado de ella durante casi dos meses en un centro penitenciario de Michoacán. Este sábado, Meza Abonce abandonó el penal Mil Cumbres, tras una resolución judicial que modificó las medidas cautelares impuestas en su contra, lo que le permitirá continuar su proceso penal fuera de prisión.

Autoridades estatales precisaron que Meza Abonce continúa vinculado a proceso por los delitos de sabotaje y daños; sin embargo, el cambio en su situación jurídica le permitirá enfrentar las acusaciones en libertad, mientras la causa penal sigue su curso conforme a la legislación vigente.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la administración estatal coadyuvó con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Raúl pudiera acceder a la modificación de las medidas cautelares y continuar su proceso penal sin permanecer recluido. Reiteró que el caso se mantiene en el ámbito judicial y que las autoridades respetarán las determinaciones que emitan los jueces.

¿Qué pasó con Raúl Meza Abonce?

El joven, de 28 años de edad, es señalado por el delito de sabotaje, tras ser identificado como uno de los presuntos participantes en la irrupción al Palacio de Gobierno ocurrida a inicios del mes de noviembre. En ese operativo fueron detenidos otros siete jóvenes, quienes obtuvieron su libertad días después, a excepción de Raúl Meza, quien fue vinculado a proceso.

Personas que convocaron a una marcha por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, irrumpieron de manera violenta en el Palacio Municipal, esto ante la inacción de las autoridades en brindarles seguridad a los alcaldes de Michoacán que son asediados por el crimen organizado.. Foto: Cuartoscuro

No obstante, tras la presentación de diversas pruebas por parte de sus familiares y de su defensa legal —entre ellas señalamientos de presuntos abusos policiales cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública—, la autoridad judicial determinó modificar la medida cautelar.

De esta manera, Raúl Meza Abonce continuará su proceso en libertad y ya no permanecerá recluido en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”.

Historias recomendadas: