Llegada de Santa Claus a México en Vivo: Pilotos 'Divisan' Trineo Jalado por Renos

Santa Claus está a horas de llegar a México y entregarle a los más pequeños de los hogares los juguetes que días antes anotaron en sus cartas.

Abordo de su trineo jalado por renos, Papá Noel está repartiendo este miércoles de Nochebuena millones de regalos a los niños de todo el mundo que se han portado bien este año.

Según el rastreador anual del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad), Santa Claus está a nada de llegar a México. El tracker está disponible en el siguiente enlace.

¿A qué hora exacta llegará Santa Claus a México?

Se espera que cerca de la medianoche Santa Claus ingrese a territorio nacional, según el tracker en vivo del Norad.

No obstante, "el Norad rastrea a Santa Claus, pero sólo Santa Claus conoce su ruta, lo que significa que no podemos predecir dónde ni cuándo llegará a tu casa", declaró el Pentágono en un comunicado.

Papá Noel recién viene de entregar juguetes a millones de niños en Europa y Asia, pero con corte a las 20:30 horas de este miércoles se encuentra volando sobre aguas del Caribe.

Pilotos 'divisan' trineo jalado por renos

Mientras tanto, pilotos mexicanos de la ASPA divisaron un "trineo jalado por renos". En un video difundido en redes sociales, los aviadores dieron cuenta de este suceso.

"A los niños que vienen a bordo les informamos que la torre de control nos reportó un trineo aparentemente jalado por renos. Estén atentos", dijeron los aviadores de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México.

¡Mensaje de los pilotos de ASPA a los niños que vuelan hoy! pic.twitter.com/w67JkI3pV2 — ASPA de México (@aspaprensa) December 24, 2025

