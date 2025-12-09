¿Lloverá Este Miércoles durante el Primer Concierto de Bad Bunny en CDMX? Conagua Emite Aviso

Este miércoles 10 de diciembre arranca la serie de conciertos de la gira "DeBi TiRAR MaS FOToS" del artista puertorriqueño Bad Bunny dará en el Estadio GNP de la Ciudad de México, por lo que para muchos fans es imprescindible conocer el pronóstico del tiempo, ya que de ello podría depender llevar o no un abrigo adicional.

De acuerdo con el más reciente reporte meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles se esperan condiciones climáticas adversas en gran parte del país producto del sistema frontal número 19.

Este sistema viene acompañado de canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones de la República Mexicana, el flujo de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte y noreste del país.

¿Cuál será el clima durante el concierto de Bad Bunny en CDMX?

No obstante, al finalizar el día, se espera que el frente 19 deje de afectar al territorio mexicano, por lo que solo se prevén intervalos de chubascos en algunas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, así que es recomendable que los fans de Bad Bunny lleven chamarra.

Además de la capital del país y el Estado de México, este miércoles se prevén intervalos de chubascos en zonas de Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca), Veracruz (regiones Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca y Tabasco.

También se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados y heladas en las montañas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en las zonas serranas de:

Coahuila,

Nuevo León,

San Luis Potosí,

Zacatecas,

Aguascalientes,

Jalisco,

Michoacán,

Guanajuato,

Hidalgo,

Veracruz y

Oaxaca.

