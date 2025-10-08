"Los Olvidados de Hidalgo", de N+ Focus Gana Premio Roche 2025

"Los Olvidados de Hidalgo", de N+ Focus ganó hoy 8 de octubre de 2025 el Premio Roche 2025 en la categoría Cobertura.

En este trabajo de investigación participaron: Carlos Carabaña, Paul Ramírez, Omar Torres Bobadilla, Enrique de la Mora, Raymundo Mondragón, Cecilia Guadarrama, Alberto Filio, Íñigo Arredondo Vera y Omar Sánchez de Tagle.

Aquí puedes ver el digital interactivo de "Los Olvidados de Hidalgo".

"Los Olvidados de Hidalgo", trabajo de la unidad de investigación de N+ Focus retrata cómo las autoridades pese a saber todos los riesgos que representaba la Presa Endhó en Hidalgo, fueron omisas.

Durante el evento que se lleva a cabo en la Ciudad de México, anunciaron que los ganadores del Premio Roche 2025 viajarán a Colombia para ser parte de los Premios Gabo 2026.

Al pasar a recoger el premio, los periodistas de "Los Olvidados de Hidalgo" agradecieron a los pobladores y vecinos que se atrevieron a contar su historia.

Queremos agradecer a los vecinos de la presa Endhó, a Yuri, chi, Francisco, Magdalena, Guadalupe, Silva, Mayra y todos los que nos abrieron sus vidas para contar su historia. Antes pensábamos que Los Olvidados de Hidalgo era una historia de abandono, y lo es, pero también es una historia de resistencia

Aquí puedes revisar "Los Olvidados de Hidalgo", ganador del Premio Roche 2025 en la categoría de Cobertura.

¿Qué es el Premio Roche de Periodismo?

El Premio Roche de Periodismo es una iniciativa en América Latina con la secretaría técnica de la Fundación Gabo, que busca reconocer y estimular la cobertura periodística de calidad sobre temas de salud y ciencia en español y portugués en América Latina, España y Portugal.

¿Dónde se realizó la ceremonia de premiación del Premio Roche 2025?

La ceremonia de premiación del Premio Roche 2025 se realizó este miércoles 8 de octubre de 2025, en la Ciudad de México, ahí se dio a conocer a los ganadores de cada una de las categorías del Premio Roche 2025: Periodismo escrito, Periodismo audiovisual y Cobertura, en esta última resultó ganador “Los olvidados de Hidalgo” del equipo N+ Focus.

