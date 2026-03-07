"Queremos Títulos, No Actas de Defunción": Marcha en Morelos Por Feminicidio de Estudiantes

Tres reportes de desaparición y dos feminicidios cimbraron a la comunidad de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Por ello, decenas de personas han salido a las calles este sábado 7 de marzo 2026, para exigir justicia en los casos y pedir seguridad para las alumnas de la máxima casa de estudios morelense.

A un día de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, con movilizaciones en todo el país, decenas de estudiantes de la comunidad escolar de la UAEM protestan luego de que se confirmara el hallazgo sin vida de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos, alumnas de la mencionada institución educativa.

Las jóvenes de 18 años de edad desaparecieron con 11 días de diferencia y el hallazgo de sus cuerpos fue confirmado por las autoridades el 3 y 5 de marzo, respectivamente.

Video: Investigan Amenazas de Desaparición a Estudiantes de la UAEM

Asimismo, el viernes 6 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos compartió una ficha de búsqueda de Aylin, estudiante de la universidad, quien poco después fue localizada con vida.

No obstante, en abril de 2025 también se informó del feminicidio de una estudiante de la Facultad de Psicología de la misma casa de estudios, quien fue hallada sin vida al interior de una vivienda en el municipio de Jiutepec.

La joven fue reportada como desaparecida cuando la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos emitió una ficha para lograr su localización desde el pasado 3 de abril 2025

Su cuerpo sin vida y con signos de violencia en el domicilio de quien fuera su novio.

Marcha en Morelos

Una nueva movilización tomó las calles la mañana de este sábado. Luego de protestas registradas en la semana, las estudiantes de la UAEM y personas que apoyan sus demandas salieron a las calles para exigir justicia por los feminicidios de las jóvenes Karol, Kimberly y Aylin.

Con consignas y pancartas que decían "Queremos títulos, no actas de defunción", las manifestantes piden que cursar la carrera en la universidad morelense sea seguro.