Marcha del Orgullo LGBT+: 45 Años de Lucha contra el Odio y la Discriminación

El 29 de julio de 1979, se realizó la primera marcha del orgullo LGBT+ en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (CDMX), ese día no les importó nada a los manifestantes, ni lo que decía la sociedad ni lo que opinaran sus familias.

Anathan Briss participó en la primera e histórica marcha y recuerda que la sociedad se escandalizó ese día, incluso la gente los agredía física y verbalmente.

A la primera marcha del orgullo en México asistieron homosexuales, lesbianas y travestis, que manifestaron estar en contra de la violencia y represión policiaca tanto en México y los disturbios ocurridos en Stonewall, en Nueva York, en 1969.

Un año antes, algunos integrantes de la diversidad sexualidad ya habían acudido a dos marchas en el año de 1978 organizadas por grupos de izquierda, sin embargo, esta vez eran más de 800 personas cansadas de los abusos de la policía y la sociedad.

Durante esta década eran muy comunes las redadas en bares, baños públicos, cines, lugares que eran de encuentro de la comunidad, así lo recuerda Anathan Briss.

Noticia relacionada: Marcha LGBT+ 2024 en CDMX: Calles Cerradas y Alternativas Viales por Desfile del "Pride"

El poco avance que la población LGBT+ había conseguido retrocedió con la llegada de la pandemia del VIH/SIDA, en 1983 registró el primer caso en México, pues los grupos conservadores utilizaron esto para estigmatizar a la comunidad. Anathan relató la discriminación que vivían en esa época:

Han pasado 45 años de esta primera marcha, los logros han sido muchos, pero aún falta camino por recorrer como el acoso a las infancias, los crímenes de odio, transfeminicidIos, protección legal para las familias homoparentales, el cambio de identidad de género entre otras que garanticen los derechos civiles de las personas LGBT+.

Noticia relacionada: Pensamientos Suicidas y Falta de Oportunidades, Miedos de la Comunidad LGBTQ+

En México, solo dos de cada 10 personas LGBT+ son aceptadas en su casa, por ello, el 92 por ciento de los adolescentes LGBT+ esconden su orientación o identidad de su familia.

Claudia López, madre de activista LGBT+, recordó el momento en que su hijo le confesó que era gay:

’Mamá soy gay’: eso que nunca me imaginé (...) en ese momento me metí al clóset (...) él se liberaba y yo entre a ese clóset (…) Me imaginé a mi hijo con una vida completamente heterosexual porque así es como me educaron.