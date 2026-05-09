Marina Asegura Embarcación con 26 Bultos de Cocaína Frente a Costas de Guerrero

En aguas del Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina, aseguró una embarcación menor con tres motores fuera de borda, detuvo a dos personas de nacionalidad extranjera y aseguró 26 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína, informó el Gabinete de Seguridad.

A través de un comunicado conjunto, señalaron que la acción derivó de labores de inteligencia e investigación que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sursuroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán.

Cuarto aseguramiento en una semana

El Gabinete de Seguridad destacó que se trata del cuarto aseguramiento de sustancias ilícitas en el mar en una semana.

"Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en la mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga", afirmaron.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

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