Así Quedó Plaza Fiestas Las Palmas en Los Mochis Tras Incendio: Emprendedora Comparte Imágenes

A través de redes sociales, Fariha Hallal, una emprendedora de Los Mochis, Sinaloa, realizó un recorrido por su negocio y el de su madre al interior de Plaza Fiestas Las Palmas, tras fuerte incendio ocurrido la tarde de ayer alrededor de las 5:00 p.m., el cuál, dejó varias personas sin vida, lesionados y cuantiosos daños materiales.

La joven informó que las autoridades les permitieron ingresar tras controlar la situación de riesgo en el lugar, donde captó con su celular los escombros y el estado de los establecimientos.

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En sus videos y fotografías se puede observar que gran parte del techo colapsó y cómo los productos de su isla de dulces quedaron incinerados. Pesé a las perdidas materiales, Fariha compartió a sus seguidores que estaba agradecida de no les pasara nada y se sensibilizó con las personas que perdieron a un ser querido durante la tragedia.

"Es una profunda tristeza, el dolor de personas que tienen familiares fallecidos o en cuidados intensivos, para todos los comerciantes de la plaza que el inventario se convierte en pérdida, locales que ya no tienen para invertir de nuevo, y el gran susto que todos nos llevamos a casa, un sentimiento horrible para todos en general, yo sé que Mochis es muy solidario y muchos han apoyado ahorita a los Bomberos, Protección Civil, policías, etc. Ojalá los mochitenses puedan apoyar a todos los comerciantes de la manera que puedan para que todos salgamos adelante", dijo Fariha Hallal, para la redacción de N+.

Comentó que en el momento de la tragedia, ella había salido de la plaza a comer y en ese lapso su personal le reportó lo ocurrido por lo que se fue de inmediato a la zona. A través de sus cámaras de seguridad mostró como en cuestión de segundos el humo denso dificultó la visibilidad de las personas que se encontraban al interior.

¿Cuál es el saldo oficial de las víctimas tras el incendio en Los Mochis, Sinaloa?

Hasta el momento las autoridades han reportado seis personas fallecidas, cuatro pacientes graves e intubados y cerca de 80 personas atendidas por intoxicación y quemaduras.

Los trabajos de combate concluyeron hasta la madrugada de este viernes tras más de 15 horas de operativo. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado alrededor de 30 personas fueron trasladadas a hospitales tras el siniestro y actualmente 18 continúan hospitalizadas, cuatro de ellas permanecen en terapia intensiva debido a quemaduras y afectaciones por inhalación de humo y monóxido de carbono. Algunos lesionados han requerido cirugías por las quemaduras, mientras que el resto de los pacientes reportados permanecen estables.

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