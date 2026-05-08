Fiscalía de Sinaloa Continúa Investigación por Incendio en Plaza Comercial de Los Mochis

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que mantiene activos los trabajos de procesamiento e investigación tras el siniestro registrado en la Plaza Fiesta Las Palmas.

Bajo la supervisión de la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos y la atención a las víctimas.

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Avance en el procesamiento del inmueble

El vicefiscal regional de la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, detalló que se ha logrado procesar cerca del 80 por ciento del área afectada. En estas labores participan 30 elementos de la Policía de Investigación y 15 peritos especializados en incendios, explosivos, criminalística y valuación.

Debido a que aún existen zonas consideradas de riesgo, el ingreso a los espacios restantes se realiza de manera paulatina, siguiendo las determinaciones de seguridad de Protección Civil y Bomberos. Hasta el momento, en las áreas inspeccionadas no se han localizado más cuerpos.

Saldo de víctimas y atención a locatarios

La Fiscalía confirmó la situación de las personas afectadas por el incendio:

Personas fallecidas : Seis víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares.

: Seis víctimas ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares. Personas lesionadas: 12 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica.

12 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica. Locatarios atendidos: Se han realizado entrevistas a cerca de 60 locatarios para su identificación y acompañamiento en la recuperación de bienes.

Serrano Castelo indicó que algunos de los afectados ya han interpuesto denuncias o querellas formales por los daños sufridos en sus comercios.

Sin causas preliminares establecidas

Respecto al origen del fuego, la Fiscalía General del Estado precisó que actualmente no es posible emitir conclusiones preliminares. Los dictámenes técnicos que determinen las causas que originaron el incendio solo podrán establecerse una vez que Servicios Periciales concluya el procesamiento total del inmueble.

La institución reiteró que todo el personal operativo y pericial de la zona norte se encuentra concentrado en este caso, trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para garantizar una investigación profesional y diligente que permita el esclarecimiento de lo ocurrido.

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AMP