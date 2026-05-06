Marina Decomisa 63 Bultos de Cocaína, Rescata 11 Náufragos y Halla Polizontes en 3 Operaciones

La Marina de México dio a conocer esta tarde de 6 de mayo de 2026 que en tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico fueron decomisados 63 bultos con cocaína; además, rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque portacontenedores.

Video relacionado: Marina Incauta Más de Dos Toneladas de Cocaína en el Golfo de Tehuantepec

Recuperación de bultos a 435 kilómetros de la costa de Acapulco. Foto: X @GabSeguridadMX

Aseguramiento de droga en el Pacífico. Foto: X @GabSeguridadMX

En tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, elementos de @SEMAR_mx aseguraron 63 bultos con cocaína, además rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque porta… pic.twitter.com/Q1ZX9rV178 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 6, 2026

Así fueron los tres operativos de la Marina

Primer operativo decomisaron 22 bultos con cocaína

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo el aseguramiento de cocaína Foto: X @GabSeguridadMX

El primer decomiso ocurrió a 180 millas náuticas (aproximadamente 334 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero. A través de un despliegue operativo con una patrulla oceánica de la Armada de México, se localizaron 22 bultos flotando en el mar, que contenían paquetes con cocaína.

Operaciones diferentes de vigilancia y seguridad marítima. Foto: X @GabSeguridadMX

Rescatan a 11 personas en calidad de náufragos

Así mismo, aproximadamente a dos millas náuticas (cerca de cuatro kilómetros) del punto del aseguramiento, fueron rescatadas 11 personas en calidad de náufragos, a quienes se les realizó valoración médica, encontrándose en buen estado de salud.

Patrulla oceánica de la Armada de México. Foto: X @GabSeguridadMX

Al llegar al puerto de Manzanillo fueron entregados a las autoridades migratorias competentes.

Segundo operativo aseguran siete bultos con cocaína y polizontes

En un segundo evento, durante la inspección a un buque a su arribo al puerto de Manzanillo, Colima, fueron asegurados siete bultos con cocaína localizados en el interior de un buque porta contenedores, junto con tres hombres de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Rescate de náufragos y decomiso de droga. Foto: X @GabSeguridadMX

Tercer operativo recuperan 34 bultos

Finalmente, el tercer aseguramiento se llevó a cabo tras recuperar 34 bultos de presunta carga ilícita a 235 millas náuticas (aproximadamente 435 kilómetros) de la costa de Acapulco, mismos que fueron recolectados por unidades de superficie de la Armada de México y trasladados al puerto de Huatulco para ser entregados a las autoridades.

Aseguran bultos con cocaína flotando en aguas mexicanas. Foto: X @GabSeguridadMX

Las autoridades aseguran que estos aseguramientos se suman a las 65.5 toneladas de carga ilícita aseguradas en la mar en la presente administración.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI