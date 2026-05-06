Marina Decomisa 63 Bultos de Cocaína, Rescata 11 Náufragos y Halla Polizontes en 3 Operaciones
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El Gabinete de Seguridad de México destaca que en la presente administración suman más de 65.5 toneladas de droga aseguradas en la mar
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La Marina de México dio a conocer esta tarde de 6 de mayo de 2026 que en tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico fueron decomisados 63 bultos con cocaína; además, rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque portacontenedores.
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En tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, elementos de @SEMAR_mx aseguraron 63 bultos con cocaína, además rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque porta… pic.twitter.com/Q1ZX9rV178— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 6, 2026
Así fueron los tres operativos de la Marina
- Primer operativo decomisaron 22 bultos con cocaína
El primer decomiso ocurrió a 180 millas náuticas (aproximadamente 334 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero. A través de un despliegue operativo con una patrulla oceánica de la Armada de México, se localizaron 22 bultos flotando en el mar, que contenían paquetes con cocaína.
Rescatan a 11 personas en calidad de náufragos
Así mismo, aproximadamente a dos millas náuticas (cerca de cuatro kilómetros) del punto del aseguramiento, fueron rescatadas 11 personas en calidad de náufragos, a quienes se les realizó valoración médica, encontrándose en buen estado de salud.
Al llegar al puerto de Manzanillo fueron entregados a las autoridades migratorias competentes.
- Segundo operativo aseguran siete bultos con cocaína y polizontes
En un segundo evento, durante la inspección a un buque a su arribo al puerto de Manzanillo, Colima, fueron asegurados siete bultos con cocaína localizados en el interior de un buque porta contenedores, junto con tres hombres de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).
- Tercer operativo recuperan 34 bultos
Finalmente, el tercer aseguramiento se llevó a cabo tras recuperar 34 bultos de presunta carga ilícita a 235 millas náuticas (aproximadamente 435 kilómetros) de la costa de Acapulco, mismos que fueron recolectados por unidades de superficie de la Armada de México y trasladados al puerto de Huatulco para ser entregados a las autoridades.
Las autoridades aseguran que estos aseguramientos se suman a las 65.5 toneladas de carga ilícita aseguradas en la mar en la presente administración.
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Con información de N+
HVI