Mensaje de Agricultores por Bloqueos en Carreteras: Hablan sobre Escasez de Productos

Agricultores del país emitieron un mensaje sobre el rumbo de su lucha y sus manifestaciones en México, mientras que en la Cámara de Diputados continúa la discusión del dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, que ya fue aprobado en lo general.

En un mensaje publicado en redes sociales de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), los productores mexicanos dijeron que fueron traicionados por los legisladores y también hablaron sobre próximas movilizaciones e incluso sobre el abasto de productos.

Noticia relacionada: ¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy por Agricultores? Este Es el Reporte de Capufe y Guardia Nacional.

¿Qué dijeron los agricultores?

A través de un video, líderes de organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la ANTAC, entre ellos Baltazar Valdez, David Estévez, Heraclio Rodríguez y Jordy Ray, afirmaron que la lucha continuará y se hará una convocatoria “por todos lados”.

La lucha continúa, hacemos la convocatoria para que de todas las regiones del país salgan a manifestarse en las carreteras, en donde se pueda, porque esta lucha la vamos a continuar hasta lograr la victoria.

Video: Bloqueos de Agricultores Hoy: Carreteras Afectadas por Protesta contra Ley de Aguas

Advierten escasez de productos

Los agricultores además pidieron a la población prevenirse porque “va a haber cierres carreteros, cierre de puentes internacionales, escasez de combustibles y de alimentos, porque el gobierno ha traicionado la confianza que le hemos dado los del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano”.

Recordaron que estuvieron trabajando para construir un acuerdo para que los productores puedan vivir de sus actividades, pero dijeron que fueron traicionados por legisladores en el aval en comisiones del dictamen, que también ya fue aprobado en lo general por el pleno.

Ante ello, nuevamente convocaron a transportistas y a la ciudadanía a unirse a su causa; “convocamos a todo mundo para que solucionemos este problema que hoy tenemos (…) Esta convocatoria es general”, puntualizaron.

Respecto a las movilizaciones de hoy, añadieron que se están realizaron cierres de manera escalonada.

Video: Larga Sesión en San Lázaro: Diputados Suman Más de 17 Horas de Discusión sobre Ley de Aguas

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb