México Evalúa Restringir Redes Sociales a Menores; Presidente de Francia lo Celebra

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó a medios franceses que México evalúa restringir el uso de redes sociales a menores de edad como sucede en Australia. Y ante esta información el presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió en sus redes sociales “¡Qué padre!"

El titular de la SEP explicó que considera limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental siguiendo el ejemplo de otros países.

Inicia debate de uso de nuevas tecnologías en escuelas de México

El encargado de la Educación en el país confirmó lo anterior en su cuenta de X al decir que recientemente se inició un debate sobre el uso de las nuevas tecnologías en las escuelas.

Detalló que los trabajos del Foro Nacional "Más allá de las pantallas: Impacto de las tecnologías digitales en la educación y en la salud mental", continuarán.

“En aras de que todas y todos reflexionemos sobre el uso responsable de dispositivos móviles, de las redes sociales, de la IA y de las herramientas tecnológicas en entornos escolares”, destacó Mario Delgado, titular de la SEP.

¿Qué dijo Macron sobre restringir redes en menores de México?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo celebró que en México se debate restringir las redes sociales en menores de edad, así lo escribió:

“¡Qué padre, gracias por unirse al movimiento”

Lo anterior se debe a que, en Francia, apenas en enero de 2026 la Asamblea Nacional de aquel país aprobó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, con la expectativa de que la medida entre en vigor al inicio del próximo curso escolar.

El presidente galo considera que este tipo de leyes son un avance ya que ha expresado que “el cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, declaró el mandatario francés.

¿Qué dice Sheinbaum sobre las redes sociales en menores?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este 11 de marzo de 2026 en la conferencia matutina día en Palacio Nacional que considera necesario discutir el impacto del uso intensivo de redes sociales en menores de edad, un tema que dijo ya se analiza en otros países.

“Creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes”, dijo.

Aclaró, no obstante, que no propone restricciones inmediatas, sino una discusión pública más amplia sobre los efectos del uso prolongado de plataformas digitales.

“Yo no estoy diciendo que lo sancionemos, que lo limitemos, no. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y las niñas”

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que existe cada vez más evidencia internacional de que el uso intensivo de tecnologías puede afectar el comportamiento de los estudiantes y advirtió que el país no puede “quedarse cruzado de brazos” ante ese fenómeno.

Según explicó, al menos 79 países ya han adoptado alguna medida para regular el uso de dispositivos en entornos educativos, mientras que organismos como la Unesco recomiendan prohibir los teléfonos móviles en las aulas para evitar distracciones y mejorar el aprendizaje.

