México Llamará al Embajador de Estados Unidos por Ataques a Presuntas 'Narcolanchas'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 28 de octubre de 2025 que México llamará al embajador de Estados Unidos de América (EUA), Ronald Johnson, para revisar el tema de los ataques en el mar a presuntas narcolanchas, que han dejado varios muertos.

El ataque más reciente que confirmó Estados Unidos a presuntas narcolanchas dejó 14 personas muertas y un sobreviviente, por quien se activó un protocolo de rescate por parte de la Secretaría de Marina de México en aguas internacionales.

Autoridades de Estados Unidos han realizado al menos una decena de ataques en aguas internacionales, tanto en el lado del Caribe como del Pacífico ante la presunción de posibles actividades relacionadas con el narcotráfico.

México, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha mostrado en desacuerdo de los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas y se ha pronunciado por el respeto a la soberanía y los tratados internacionales.

Sheinbaum considera llamar a embajador de Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que por los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales considera se llame al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación.

La mandataria federal confirmó que se llevó a cabo un ataque en aguas internacionales hacia una embarcación "que presuntamente llevaba droga, parece quedó un sobreviviente y la Marina por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales decidió (activar un protocolo para) rescatar".

Por su parte, en un comunicado la Secretaría de Marina confirmó que "en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EE. UU., la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a 400 millas al SW de Acapulco (830 km) con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar".

Aseguró que para dicha operación de rescate se apoya en un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima. Hasta las 10:45 horas de este martes el operativo de rescate seguía activo.

Además, expuso que la operación se mantiene activa "a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por dicho funcionario".

Por último, Sheinbaum Pardo consideró que "es importante, yo le hice el planteamiento al secretario de Marina (Raymundo Pedro Morales) y con el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) que estos temas se vean en una mesa, porque queremos se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques".

