Video: Avión con Turistas Se Estrella y Estalla en Medio de Zona Boscosa; Suman 11 Muertos

La aerolínea detalló que se investigan las causas del incidente aéreo

Tres personas caminan en una zona donde estalló un avión.

En Kenia, un avión sufrió un accidente; hay un saldo de 11 víctimas mortales. Foto: Reuters

Un accidente aéreo que se registró hoy, 28 de octubre de 2025, en Kenia, dejó un saldo de al menos 11 muertos. El incidente ocurrió mientras se dirigía con turistas abordo a la Reserva Nacional Maasai Mara. 

Por medio de un comunicado, la aerolínea detalló que en el avión iban 12 personas y que se están determinando las causas del accidente, el cual sucedió en una zona boscosa, ubicada a 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani.  

Stephen Orinde, quien es comisionado del condado de Kwale, informó que impacto del avión fue a las 5:30 de la mañana, tiempo local, y que había condiciones adversas del clima con fuertes lluvias en la costa de Kenia

 

En breve más información.

