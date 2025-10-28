Un accidente aéreo que se registró hoy, 28 de octubre de 2025, en Kenia, dejó un saldo de al menos 11 muertos. El incidente ocurrió mientras se dirigía con turistas abordo a la Reserva Nacional Maasai Mara.

Por medio de un comunicado, la aerolínea detalló que en el avión iban 12 personas y que se están determinando las causas del accidente, el cual sucedió en una zona boscosa, ubicada a 40 kilómetros de la pista de aterrizaje de Diani.

A plane crash killed 11 people, mostly foreign tourists, in Kenya’s coastal region of Kwale on Tuesday.



The airline, Mombasa Air Safari, said in a statement that eight Hungarian and two German passengers were onboard, and that the Kenyan pilot was also killed. pic.twitter.com/BXfdcGELr9 — The Associated Press (@AP) October 28, 2025

Stephen Orinde, quien es comisionado del condado de Kwale, informó que impacto del avión fue a las 5:30 de la mañana, tiempo local, y que había condiciones adversas del clima con fuertes lluvias en la costa de Kenia.

En breve más información.

