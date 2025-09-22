Monzón Mexicano Impactará Este 22 de Septiembre: ¿Qué Estados Se Verán Afectados?

Durante las próximas 48 horas, el monzón mexicano, en combinación con condiciones de divergencia en niveles altos de la atmósfera, provocará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en varias entidades del noroeste del país, incluyendo Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

En tanto, la corriente en chorro subtropical seguirá favoreciendo el ingreso de humedad hacia Baja California, donde también se presentarán lluvias y chubascos aislados con actividad eléctrica.

¿Qué es el Monzón Mexicano y Cómo te Afecta?

Además del monzón, otros sistemas meteorológicos continuarán afectando amplias zonas del país. Un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, combinado con la humedad del Golfo de México, generará lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (muy fuertes), así como en regiones del norte.

En el Pacífico sur y centro mexicano, una zona de baja presión con alta probabilidad ciclónica frente a las costas de Guerrero y la vaguada monzónica, generarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por su parte, el sureste y la península de Yucatán se verán afectados por otro canal de baja presión y la onda tropical Núm. 34, provocando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, además de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Clima: Dónde lloverá este lunes 22 de septiembre:

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco y Campeche.

Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, CDMX, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos aislados (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias ligeras (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves o afectaciones por descargas eléctricas.

