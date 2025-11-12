Mujeres, Víctimas de Abuso y Acoso Sexual, un Problema que Impacta en Todo México

En la Ciudad de México, como en tantas otras del país, para una mujer, salir a la calle implica una rutina aprendida: cuidarse, observar, anticipar el peligro.

Nallely recuerda que una tarde cualquiera, su trayecto cambió.

Yo traía los audífonos, traía todo guardado y sentí que por atrás llegó alguien y me intentó bajar los pantalones, pero traía como un lacito, no me lo pudo bajar

Nallely fue víctima de abuso sexual, un delito que va más allá de las palabras o miradas.

En México, entre enero y septiembre de 2025, las fiscalías han abierto más de 25 mil carpetas de investigación por este delito.

Pero esas cifras apenas muestran una parte del problema real.

Al respecto Melissa Zamora, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, indicó:

Son muchísimas denuncias a nivel nacional, pero también en Ciudad de México, en lo particular, también son datos alarmantes

Por su parte Arturo Luis Cossío, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, señala:

Debe de haber una gran cifra negra, entendiendo como tal los casos que no se denuncian

Video | Mujeres en México: Así es Una Rutina entre Acoso y Abuso Sexual

Jennifer sufrió abuso en el transporte público.

Pues el otro día venía en el camión y me estaba tomando fotos yo vi como el señor estaba sacando mucho su celular y como que se metía la cámara, jugando con sus aplicaciones, pero vi en varios momentos que me estaba tomando fotos

Para muchas, la línea entre acoso y abuso sexual parece difusa, pero no lo es.

Acoso sexual

El acoso sexual ocurre cuando alguien lanza insinuaciones, miradas, comentarios o tocamientos sin consentimiento.

Un piropo también es acoso.

Puede pasar en el transporte, en la escuela o en la calle, y no siempre hay contacto físico.

Abuso sexual

El abuso sexual, en cambio, sí implica contacto físico o tocamientos sin consentimiento, con o sin violencia.

Fernanda Medellín, activista feminista del Movimiento Ley Olimpia, precisó:

Están creciendo las carpetas de investigación con respecto a abuso sexual, ahora tenemos más herramientas para decir: ‘Esto no fue acoso, este fue abuso’

Diana, víctima de abuso, explicó:

A todas nos ha pasado; no fue en este Metrobús fue en otra línea, estaba cabeceando, el tipo de al lado era un señor tenía como una botella y según estaba como agarrándola y en eso tocó mi pierna

Las calles siguen llenas de historias que no llegan al Ministerio Público.

De mujeres que prefieren callar, porque saben que el proceso puede ser lento, doloroso o inútil.

Danae, víctima de acoso, contó su experiencia:

En prepa me pasó con un maestro, la verdad no soy buena en matemáticas y me dijo que si me dejaba tocar pasaba

Ante la pregunta sobre si denunció, Danae respondió:

Sí, mi papá se puso loco, habló con el director, pero no corrieron al maestro

El silencio

El abuso y el acoso sexual comparten una herida: El silencio.

Y mientras muchas siguen caminando con miedo, otras deciden hablar, denunciar y romperlo.

Porque, al final, cada denuncia no solo busca justicia, también busca que ninguna más tenga que pasar por lo mismo.

Con información de Guadalupe Madrigal

