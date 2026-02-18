Mundial 2026: Profeco Activa Operativo para Vigilar Giros Comerciales entre Febrero y Julio

Debido a la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició operativos para vigilar giros comerciales entre febrero y julio de este año.

¿Cuándo inicia operativos la Profeco por el Mundial 2026?

A partir del 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Profeco pone en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” mediante el cual personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

Recorrido del trofeo 2026

Las acciones de la Profeco se intensificarán durante el recorrido del trofeo del Mundial 2026, entre el 28 de febrero y el 8 de junio, en:

Guadalajara Jalisco

León, Guanajuato

Veracruz, Veracruz

Chihuahua, Chihuahua

Querétaro, Querétaro

Monterrey, Nuevo León

Puebla, Puebla

Chichen Itzá, Quintana Roo

Mérida, Yucatán

Ciudad de México.

Y también en los “Fan Fest México” oficiales de la “Copa Mundial FIFA 2026” que se desarrollarán en las tres ciudades sede:

Ciudad de México

Monterrey, Nuevo León

Guadalajara, Jalisco

¿Qué verificará la Profeco en negocios sobre el Mundial 2026?

Profeco aclaró que verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en los siguientes rubros:

Cumplan con la información comercial y las especificaciones estipuladas en las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Instrumentos de medición (como básculas y relojes registradores de tiempo) que se usen en las transacciones comerciales, se encuentren ajustados y calibrados.

Acciones para que proveedores exhiban sus precios a la vista de los consumidores.

Estos son los negocios que serán visitados por la Profeco en Mundial 2026

Los giros comerciales que serán sujetos de verificación y vigilancia durante la justa deportiva son:

Tiendas de artículos deportivos

Tiendas de suvenires

Hoteles

Servicios de transporte en general

Centros de apuestas

Restaurantes

Bares y cantinas

