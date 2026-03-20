N+ Gana el Premio Nacional e Internacional de Periodismo 2026 del Club de Periodistas de México

N+ ganó el Premio Nacional e Internacional de Periodismo 2026, en su edición número 72, otorgado por el Club de Periodistas de México, en una convocatoria en la que se recibieron 9 mil trabajos.

En la categoría Cobertura Internacional, desde el Vaticano, por el fallecimiento del Papa Francisco, el reconocimiento fue para Karla Iberia Sánchez.

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Premio Nacional e Internacional de Periodismo 2026

La conductora y reportera Karla Iberia Sánchez fue distinguida por su trabajo en la transmisión especial de la muerte del Papa Francisco, su funeral, velación y sepulcro.

Mientras que en la categoría por cobertura noticiosa en televisión con el título Explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, fueron premiados Celia Gómez, Emma Vidaurri, Heatzi Valdez, Lisandro González, Víctor Gálvez, Itzel Cruz, Alan Hernández e Ivonne Barrios.

Los otros galardonados

En la categoría de Denuncia, por la cobertura en Ciudad Juárez en el Crematorio Plenitud, recibieron el premio Elizabeth Mávil, Gabriel Tinoco y Carlos Lugo. Mientras que en la categoría Altruismo social, por el reportaje de los XV años de una joven pepenadora de San Luis Potosí, recibieron el premio Lupita Madrigal, Edgar Cid y Daniel Flores.

De igual forma, en la categoría Cobertura de Fronteras, ganó el trabajo periodístico de Juan Pablo Narcia y Gabriel Martínez, realizado al sur de Estados Unidos, documentando los patrullajes espejo de las autoridades binacionales.

En la categoría Reportaje en Televisión, Benito Sánchez, Alberto Tinoco Guadarrama y Alejandro Gaspar recibieron el premio por el reportaje "Uganda, sombras del bosque".

Además, Iván Navarro, director de Información Nacional, fue reconocido en la categoría Coordinación de Noticieros por información general y asuntos especiales.

Y por trayectoria recibió un reconocimiento especial Gustavo Sánchez Paredes, de Campeche. Todos fueron premiados en el marco de la edición LXXIII del Premio Nacional e Internacional de Periodismo, que otorga el Club de Periodistas de México.

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