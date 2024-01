Naasón Joaquín, a un Paso de Enfrentar de Nuevo a la Justicia de EUA

Un grupo de personas, sobre todo una familia, ha liderado la iglesia la Luz del Mundo durante 100 años y la ha convertido en un emporio donde convergen la fe ciega, el poder político, el dinero y los presuntos abusos de todo tipo. Ahora su líder, Naasón Joaquín García, se encuentra preso en Estados Unidos de América condenado por abusar sexualmente de tres menores de edad; sin embargo, enfrentará de nuevo a la justicia estadounidense.

En septiembre de 2023, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por tres cargos de abuso sexual contra menores de edad, una sentencia mínima en comparación con la posible cadena perpetua que pudo tener en California, por 19 cargos de los que estaba acusado en un inicio, entre ellos tráfico de personas y pornografía infantil, los cuales su defensa supo sortear.

El próximo juicio de Naasón Joaquín está señalado para comenzar el 27 de febrero de 2024, según un calendario que el juez Fred Slaughter consignó en el expediente el pasado 1 de septiembre, además se calcula que el juicio demore 20 días.

Además, una audiencia final está prevista para el 8 de febrero de 2024 y el período para escuchar mociones de ambas partes concluirá el próximo 16 de noviembre.

Hoy, 22 de enero de 2024, se dio a conocer que Naasón Joaquín enfrenta posibles cargos de lavado de dinero y trata de personas en Estados Unidos de América.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York sería la encargada de las nuevas indagatorias, de acuerdo con Milenio.

Durante años, Naasón Joaquín García, abusó, presuntamente, de un número no especificado de menores de edad. La cifra no se conoce porque la mayoría no denunció, incapaces de ir, tanto ellas como sus familias, contra su líder espiritual.

Solamente cinco mujeres se atrevieron a hacer la denuncia formal en Estados Unidos de América, su identidad fue reserva y solo se les conoce como Jane Doe 1, 2, 3, 4, y 5.

El Apóstol, Documental que Retrata el Caso de la Iglesia de la Luz del Mundo

Para saber más de la Luz del Mundo, el documental, El Apóstol, disponible en ViX, es un retrato de la historia de la iglesia y de los tres líderes que han dirigido los destinos de sus millones de fieles en todo el mundo.

La producción de N+Docs y Univision Noticias contiene los relatos de las víctimas de abuso sexual de quienes se hacen llamar los siervos de Dios, los elegidos, los apóstoles vivos, además contiene los relatos y la reflexiones de quienes estuvieron en el círculo más cercano de estos personajes, y quienes se encargan de desnudar sus verdaderas personalidades y sus más ocultos secretos.

El documental incluye las historias personales de los sobrevivientes, exintegrantes de la iglesia y expone cómo sus líderes lograron manipular psicológica y emocional a sus víctimas.

El Apóstol también muestra imágenes exclusivas de las lujosas propiedades que han adquirido los Joaquín, se presume que, con el dinero de los fieles, que deben entregar un diezmo del 10% de sus ingresos.

